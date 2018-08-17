Средний Урал вошел в число лидеров по капремонту

14:58 | 22.08.2018

tekgazeta.ru

Свердловская область заняла второе место среди 85 субъектов РФ по реализации программ капитального ремонта, исследование проводил Общероссийский народный фронт.



Отмечается, что качество капитального ремонта оценивалось по таким критериям, как выполнение планов работ, эффективность использования взносов, и другим.



— Мы ужесточили контроль за реализацией программы в целом — от проведения обследований, согласования проектно-сметной документации до эффективности расходования средств собственников. Для сохранения лидирующих позиций мы планируем усилить работу по всем основным направлениям и своевременно выполнить запланированные ремонтные работы, — отметил глава Фонда капремонта многоквартирных домов Свердловской области Станислав Суханов.



Напомним, что в региональную программу капремонта включено более 27,9 тысячи домов.