В Свердловской области собрались ведущие производители картофеля

Сегодня в Свердловской области, на полях крупнейшего производителя овощей в Свердловской области, АО АПК «Белореченский», стартовала выставка «Всероссийский день картофельного поля — 2018». По такому случаю на Урал приехали ведущие производители картофеля России и других стран.На выставке представлено более 90 сортов картофеля (семь из них — уральской селекции), а также новейшие технологии в области картофелеводства и современная сельхозтехника.Кроме того, в ходе мероприятия эксперты инспектируют всходы на опытных полях. Ранее представители ведущих селекционных станций России, Татарстана, Германии, Голландии высадили здесь свои сорта.На данный момент более 80 % семян, которые используют уральские аграрии, иностранной селекции. В прошлом году на Среднем Урале построили селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель», который должен обеспечить сельхозпроизводителей семенами собственного производства.