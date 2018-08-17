В Екатеринбурге простились с художником Виталием Воловичем

13:26 | 22.08.2018

Европейско-Азиатские новости

В Екатеринбурге состоялось прощание с народным художником России Виталием Воловичем. В церемонии приняли участие вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, министр культуры региона Светлана Учайкина, первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко и другие. Собравшимся зачитали телеграмму министра культуры РФ Владимира Мединского.



После кремации урна с прахом будет захоронена на закрытом Михайловском кладбище в Екатеринбурге.



Напомним, что почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга Виталий Волович ушел из жизни утром 20 августа.