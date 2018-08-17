В Екатеринбурге родители погибших при пожаре детей получили реальные сроки

12:59 | 22.08.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор родителям троих детей, скончавшихся в результате пожара в квартире на Сиреневом бульваре. Отец Андрей Хоменюк получил три года в колонии-поселении, его гражданская супруга Эва Костина — 2 года 10 месяцев.



Напомним, что пожар произошел 18 февраля этого года. Согласно заключению экспертов, его причиной стало тепловое воздействие источника открытого огня (пламя спички, зажигалки и т. п.) на сгораемые материалы, расположенные в очаге пожара.



Предположительно, один из детей с помощью зажигалки поджег игрушки. В результате трое детей — девочка 2016 года рождения и мальчики 2013 и 2015 годов рождения — скончались.



В это время родители, напившись спиртного, спали.



Отметим, что приговор суда пока не вступил в законную силу.