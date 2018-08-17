В Нижнем Тагиле стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

12:42 | 22.08.2018

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Сегодня в Нижнем Тагиле стартовал 62-й Чемпионат Свердловской области по пожарно-спасательному спорту. В нем принимают участие 13 команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Новоуральска.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, соревноваться будут и мужчины, и женщины. В программе чемпионата подъем по штурмовой и выдвижной трехколенной лестнице, боевое развертывание, полоса препятствий и пожарная эстафета.



Сегодня соревнования проходят по адресу Восточное шоссе, 26а, завтра они состоятся на Индустриальной, 68, а 24 августа — на стадионе «Уралец».