В Серове у должника забрали автомобиль-рефрижератор

В Серовском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении должника, не вернувшего юридическому лицу 1,25 млн рублей.Ранее судебными приставами был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника — автомобиля-рефрижератора «Вольво FM9 260» 2004 года выпуска, также должнику ограничили выезд за границу.После применения данных мер должник предоставил свой залоговый автомобиль-рефрижератор для составления акта описи (ареста) транспортного средства. Если задолженность не будет погашена, автомобиль продадут на торгах.