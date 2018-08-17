Уралец приговорен к 11,5 годам за напиток из Перу, в котором нашли наркотик

11:52 | 22.08.2018

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Житель Нижнего Тагила приговорен Домодедовским судом Московской области к 11 с половиной годам лишения свободы. Мужчина возвращался из туристической поездки по Перу. В аэропорту у него изъяли литровую бутылку национального напитка Перу «айяуаска». В нем нашли наркотическое вещество «диметилкриптамин».



Как сообщает Tagilcity, у уральца есть заболевание позвоночника, которое он лечил в Перу. Для продолжения лечения ему посоветовали взять напиток домой. Мужчина не подозревал, что в России он запрещен, и провозил бутылку в чемодане.



Защита уже обжаловала приговор.