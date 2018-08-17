При пожаре в Екатеринбурге пострадали двое детей. Прокуратура проводит проверку

11:27 | 22.08.2018

bkn.ru

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в поселке Северка в Екатеринбурге, где пострадали двое детей.



По предварительной информации, вечером 20 августа в результате возгорания в частном доме были госпитализированы двое детей — мальчики 2014 и 2016 годов рождения. Они получили термические ожоги лица и отравление продуктами горения.



Установлено, что на момент пожара отец находился на улице, а мать — в другом городе со старшими детьми. Отметим, что семья является неблагополучной. Отец злоупотребляет спиртным, также имеется информация о нанесении детям телесных повреждений и оставлении их без присмотра.



«В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики при работе с неблагополучной многодетной семьей. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.