В Свердловской области появится Ресурсный центр для инвалидов

11:00 | 22.08.2018

kadrovyhdel.ru

В Свердловской области будет создан Ресурсный центр для инвалидов, где можно получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения и социальной поддержки. Соответствующее соглашение заключено между Главным бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области, региональным отделением Фонда социального страхования, отделением Пенсионного фонда РФ, региональным министерством социальной политики и департаментом по труду и занятости населения.



Ресурсный центр будет представлять собой единую коммуникационную площадку помощи инвалидам.



«На сегодняшний день в Свердловской области проживает более 300 тысяч граждан, имеющих инвалидность. Ежегодно инвалидность получают несколько тысяч человек. Все они обращаются в бюро медико-социальной экспертизы, далее — в разные социальные ведомства. Для того чтобы человек мог получить комплексную информацию о дальнейших действиях, и будет создан ресурсный центр. В рамках одной консультации человек сможет получить информацию о размере пенсии, пособиях, льготах, средствах реабилитации и другую», — рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.



Центр планируют открыть уже в этом году. Выбирается площадка, где он расположится.