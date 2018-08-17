Полиция ищет уральского Казанову, обворовывавшего женщин

Полиция Екатеринбурга продолжает розыск мужчины, подозреваемого в серии хищений денежных средств. Злоумышленник представлялся женщинам Альбертом Казанцевым, входил к ним в доверие, с некоторыми сожительствовал, обворовывал и скрывался.Полиция установила уже семерых потерпевших от действий Казанцева. Это женщины в возрасте от 27 до 50 лет.«Одна из них взяла в банке кредит на сумму 300 тысяч рублей, чтобы сделать ремонт в собственной квартире. Оказать содействие в этом непростом деле ей пообещал новый знакомый по имени Альберт. В итоге хозяйка жилища осталась и без спутника жизни, и без ремонта, и без денег. Остался только долг перед банком», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.По словам полковника Горелых, мужчина старался произвести впечатление солидного бизнесмена с криминальным прошлым, говорил, что работает в сфере ремонтно-строительных работ.В полиции предполагают, что аналогичные преступления мужчина мог совершить в других регионах страны, в том числе на территории Пермского края, Челябинска, Кургана, Тюмени.Тех, кто располагает сведениями о точных данных разыскиваемого, сыщики просят откликнуться и обратиться в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону (343) 356-42-07 или круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.