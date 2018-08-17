В Березовском выдали квартиры детям-сиротам

10:23 | 22.08.2018

В Березовском 72 ребенка-сироты получили жилье — однокомнатные квартиры в доме на улице Старателей. Их общая площадь — 2448,8 квадратного метра. На приобретение жилья из областного бюджета было направлено 104,2 миллиона рублей.



Отмечается, что в скором времени к домам будет проложена асфальтовая дорога и пущен общественный транспорт.



С начала года 400 детей-сирот получили квартиры в Свердловской области, на очереди еще 500 человек.