Новости дня
10:23 | 22.08.2018
В Березовском выдали квартиры детям-сиротам
Отмечается, что в скором времени к домам будет проложена асфальтовая дорога и пущен общественный транспорт.
С начала года 400 детей-сирот получили квартиры в Свердловской области, на очереди еще 500 человек.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:46 | 22.08.2018
В Прикамье установят дополнительные дорожные знаки «Дикие животные»
15:44 | 22.08.2018
В Госдуме приняли решение о необходимости изменить пенсионную систему
15:42 | 22.08.2018
В Пермском районе устанавливаются обстоятельства смерти подростка
15:29 | 22.08.2018
С начала года на дорогах Свердловской области погибло восемь детей
15:18 | 22.08.2018
Сити-менеджер Андрей Потапов закрыл купальный сезон в Кургане
15:04 | 22.08.2018
В Кургане 25 августа вводится запрет на продажу алкоголя
14:58 | 22.08.2018
Средний Урал вошел в число лидеров по капремонту
14:53 | 22.08.2018
В Свердловской области собрались ведущие производители картофеля
14:25 | 22.08.2018
Общественники проверят все отделы полиции Екатеринбурга
13:26 | 22.08.2018
В Екатеринбурге простились с художником Виталием Воловичем
13:02 | 22.08.2018
В Перми упростилась процедура строительства частных домов
12:42 | 22.08.2018
В Нижнем Тагиле стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту
12:37 | 22.08.2018
В Перми изъята крупная партия наркотиков
12:16 | 22.08.2018
В «Выходные на набережной» в Перми состоится день театра «У Моста»
12:13 | 22.08.2018
В Серове у должника забрали автомобиль-рефрижератор
11:52 | 22.08.2018
Уралец приговорен к 11,5 годам за напиток из Перу, в котором нашли наркотик
11:00 | 22.08.2018
Высокий охват прививками в Курганской области снизил заболеваемость гриппом на 37,5 %
11:00 | 22.08.2018
В Свердловской области появится Ресурсный центр для инвалидов
10:43 | 22.08.2018
Полиция ищет уральского Казанову, обворовывавшего женщин
10:23 | 22.08.2018
В Березовском выдали квартиры детям-сиротам
10:00 | 22.08.2018
Между Екатеринбургом и Казанью могут построить новую скоростную трассу
09:42 | 22.08.2018
Завтра на улице Первомайской будет работать пункт приема опасных отходов
09:24 | 22.08.2018
В Свердловской области разрушен памятник археологии
00:16 | 22.08.2018
Немецкая журналистка посетила Нижний Тагил со странным визитом
21:13 | 21.08.2018
В Березовском состоится митинг за наказание подростков, убивших 20-летнего юношу с инвалидностью
20:21 | 21.08.2018
Еще один кандидат от «Единой России» отказался от участия в выборах в гордуму Екатеринбурга
18:37 | 21.08.2018
В четверг в Перми почтят память героев Курской битвы
18:27 | 21.08.2018
В Перми осужден мошенник из Удмуртии
18:11 | 21.08.2018
В 17 дворах Перми завершаются ремонтные работы по федеральной программе
17:45 | 21.08.2018
20 уральцев примут эстафету огня Всемирной зимней универсиады
17:00 | 21.08.2018
Екатеринбургский суд отменил заочный арест Сергея Капчука
16:58 | 21.08.2018
В офисе пермского агентства недвижимости открылось отделение МФЦ
16:40 | 21.08.2018
У Дворца молодежи установили информационную стелу с Wi-Fi и возможностью подзарядить телефон
15:55 | 21.08.2018
Парковка у ТЦ «Европа» на улице Вайнера станет платной
15:37 | 21.08.2018
Для Екатеринбурга планируют закупить 28 электробусов
15:00 | 21.08.2018
Партии потратят более 20 млн рублей на выборы в думу Екатеринбурга
14:39 | 21.08.2018
На Урале кассир банка украла 12,5 млн рублей
14:17 | 21.08.2018
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль расследование жестокого убийства молодого человека в Березовском
14:17 | 21.08.2018
В Екатеринбурге объявлено о закрытии ещё двух улиц — Викулова и 8 Марта
13:43 | 21.08.2018
Свердловский облсуд объявил перерыв в деле экс-заместителя главы Арамиля