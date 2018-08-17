Между Екатеринбургом и Казанью могут построить новую скоростную трассу

10:00 | 22.08.2018

news.vse42.ru

В Москве формируют перечень проектов, которые будут реализованы в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.



Как сообщает «Коммерсантъ», в перечень могут войти такие проекты, как строительство ледоколов, реконструкция автодорог М5 и М7, новая скоростная трасса Казань — Екатеринбург, развитие Московского транспортного узла и достройка автодороги Москва — Санкт-Петербург.



Финансирование программы составит порядка 3 трлн рублей. План развития магистральной инфраструктуры должны утвердить до 1 октября.