Завтра на улице Первомайской будет работать пункт приема опасных отходов

09:42 | 22.08.2018

utilit.ru

Завтра с 15:00 до 19:00 у здания администрации Кировского района (ул. Первомайская, 75) будет работать передвижной пункт приема опасных отходов. Жители могут принести использованные лампы (ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные), ртутные термометры, отработанные батарейки, компьютерную технику и оргтехнику (мониторы, системные блоки компьютеров, принтеры, телефонные аппараты).



Не принимаются холодильники, газовые и электрические плиты, стиральные машины, водонагреватели.