В Свердловской области разрушен памятник археологии

В Свердловской области проводится проверка по факту разрушения памятника археологии — культового комплекса Сагра-2, который находится на восточном склоне горы Толстик (территория городского округа Верхняя Пышма), сообщают «Европейско-Азиатские новости».По имеющейся информации, на территории памятника ведется вырубка леса.«Уничтожены все метки границы территории памятника. Уничтожена растительность на территории памятника и в зоне охраняемого ландшафта. Раздроблены камни на территории памятника. Появились свежие сколы на самом памятнике. Лес уничтожен на многие километры вокруг, до самого горизонта. Похоже, что памятник рванут на щебень», — сообщила в соцсетях местная жительница Ольга Шевченко.Проверки проводят Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и областная прокуратура.«Культовый комплекс расположен на территории городского округа Верхняя Пышма, на восточном склоне горы Толстик. Объект находится под госохраной, любые земляные работы на его территории запрещены. В ходе проверки предполагается установить, действительно ли работы ведутся в границах археологического объекта. По итогам проверки управлением будут приняты соответствующие решения», — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.