Немецкая журналистка посетила Нижний Тагил со странным визитом

00:16 | 22.08.2018

Протестные митинги, проводимые в связи возможным проведением пенсионной реформы в российских регионах, могут быть использованы Западом при попытке показать всему миру уровень оппозиционной настроенности россиян к действующей власти. Так, издание «SM News» сообщает, что на митинге, организованном КПРФ в Нижнем Тагиле 18 августа, была замечена известная немецкая журналистка, корреспондент газеты «Ди Цайт» Алисе Бота. Ее идентифицировали по редакционному удостоверению, выданному Министерством иностранных РФ и предъявленному на досмотре сотрудникам полиции. Издание отмечает, что журналистка уклонялась от попыток запечатлеть себя на фото- и видеокамеру.



С какой целью Алисе Бота приехала на Урал – по заданию редакции, или же поездка была вызвана личными причинами и побуждениями, неизвестно. Странным кажется и выбор города. Вместо того, чтобы поехать в российский город-миллионник, где антипенсионные митинги собирают по несколько тысяч человек (на митинг в Н. Тагиле пришли всего около 150 недовольных граждан), Алисе Бота едет за две тысячи километров от столицы РФ. Впрочем, выбор может объясняться просто: население Нижнего Тагила всегда активно голосовало за «Единую Россию» и Владимира Путина, и, рассуждая в этом ключе, западным изданиям было бы выгодно показать, что город-оплот главы государства начинает симпатизировать иным настроениям.