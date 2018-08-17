В Екатеринбурге фура, застрявшая под мостом на ЕКАД, заблокировала проезд

20:57 | 21.08.2018

e1.ru

Сегодня вечером в Екатеринбурге на улице Трактовой (в районе ЕКАД) застряла фура – автомобиль зацепился за мост прицепом и заблокировал проезд.



По информации очевидцев, итогом ДТП стала огромная автомобильная пробка на выезде из Компрессорного. Также, по словам водителей, на данном участке довольно часто застревают грузовые автомобили.