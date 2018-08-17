Избирком Екатеринбурга усмотрел незаконную агитацию в предвыборной газете

19:38 | 21.08.2018

екатеринбург.рф

Члены избирательной комиссии Екатеринбурга обратились в Уральское управление Роскомнадзора и городское Управление МВД России в целях пресечения незаконной агитации в газете «Уральский задел».



Речь идет о спецвыпусках газеты, где были выявлены агитационные материалы с кандидатами в гордуму Екатеринбурга Сергеем Ворониным, Анастасией Немец и Сергеем Жуковым. В ходе проверки данной газеты были установлены нарушения ряда требований к опубликованию агитационных материалов. Также, по информации пресс-службы избиркома, газета «Уральский задел» не обладает правом предоставлять свою печатную площадь для агитации, более того, экземпляры газеты были выпущены задолго до начала законного срока агитации.



Таким образом, горизбирком усмотрел признаки трех составов административных правонарушений, по которым будет составлен протокол. Тираж газеты будет изъят.