Екатеринбургский суд отменил заочный арест Сергея Капчука

17:00 | 21.08.2018

kp.kg

Верх-Исетский суд Екатеринбурга изменил меру пресечения бизнесмену Сергею Капчуку, который в 2000-х сбежал из страны, более 10 лет находился в федеральном розыске и недавно вернулся в Россию. Вместо заключения под стражу в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает РБК.



Напомним, что Сергея Капчука обвиняют по уголовному делу о мошенничестве со средствами СвЖД. По версии следствия, вместе с братом он похитил 2 млрд рублей.



В начале 2018 года российский бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с беглыми российскими предпринимателями. Сергею Капчуку пообещали амнистию.