У Дворца молодежи установили информационную стелу с Wi-Fi и возможностью подзарядить телефон

16:40 | 21.08.2018

В Екатеринбурге, у Дворца молодежи, установили первую информационную стелу, обеспечивающую городскую туристическую навигацию. Пока она работает в тестовом режиме.



Стела создана Уральским оптико-механическим заводом. Она может работать в любых погодных условиях. С ее помощью можно ориентироваться в городе, обратиться в полицию, вызвать такси, подзарядить телефон. Стела оборудована точкой доступа Wi-Fi.



Кроме того, с помощью инфостелы жители и гости города могут записать видеообращение, которое покажут на большом экране у стадиона «Екатеринбург Арена».



— Она обладает простым и понятным интерфейсом и помогает жителям и гостям города найти информацию о близлежащих точках притяжения — например, музеях. Сейчас интерфейс работает на русском и английском языках, но при желании можно добавить любые другие. Также существуют стелы без мультимедийной составляющей, они используются преимущественно для навигации. Сетью таких стел мы планируем покрыть центральную часть города, — рассказал главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.



