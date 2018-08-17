Парковка у ТЦ «Европа» на улице Вайнера станет платной

15:55 | 21.08.2018

sochi-informburo.ru

Парковку у ТЦ «Европа» на улице Вайнера сделают платной. По информации СМИ, в ближайшие дни здесь установят паркомат.



Парковка вместит 40 машин и будет работать круглосуточно. При этом с другой стороны улицы Вайнера оставить автомобиль пока можно бесплатно.