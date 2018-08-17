Для Екатеринбурга планируют закупить 28 электробусов

15:37 | 21.08.2018

trolza.ru

Для Екатеринбурга в ближайшие годы планируют закупить 28 электробусов. Они нужны городу, чтобы обслужить районы, где нет контактной сети, об этом в эфире программы «Сумма мнений» на телеканале ЕТВ рассказал зампредседателя Комитета по транспорту организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.



— В настоящее время прорабатывается вопрос инвестиционной программы трамвайно-троллейбусного управления, которая в том числе предусматривает приобретение в ближайшие годы 28 электробусов, — сказал Сергей Яскевич.



Напомним, что в прошлом году в Екатеринбурге протестировали электробус «Мегаполис», произведенный в Энгельсе. На протяжении двух недель он курсировал по маршруту № 1 «Химмаш — ж/д вокзал». Тестирование показало положительные результаты, но закупить машины перед чемпионатом мира по футболу не получилось из-за нехватки средств.