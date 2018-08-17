На Урале кассир банка украла 12,5 млн рублей

14:39 | 21.08.2018

donday.ru

Туринский районный суд рассмотрит дело о присвоении 12,5 млн рублей сотрудницей банка.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщина работала заведующей кассой в дополнительном офисе «Туринский» ПАО «СКБ-банк» с 2005 года. У нее был доступ к хранилищу материальных ценностей.



По данным следствия, 1 марта 2018 года обвиняемая похитила из хранилища 11 млн рублей, более 12,8 тыс. долларов США и 11 тыс. евро. Общая сумма эквивалентна 12,5 млн рублей.



После совершения преступления женщина скрылась. Ее задержали 7 марта в Екатеринбурге.



Свердловчанке грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.