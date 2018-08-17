Центральный аппарат СК РФ взял на контроль расследование жестокого убийства молодого человека в Березовском

14:17 | 21.08.2018

soldiersmothers.ru

Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял на контроль расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть молодого человека в городе Березовском Свердловской области.



«По поручению руководства следственного управления областного СК расследование проводится усиленной следственной группой под руководством исполняющего обязанности руководителя следственного отдела по городу Берёзовский СК Михаила Снигирёва, который лично принял дело к своему производству. Также в расследовании принимают участие сотрудники отдела криминалистки регионального СКР, оказывающие необходимую методическую помощь следствию», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Напомним, что тело 20-летнего местного жителя было найдено 10 августа в районе гаражно-строительного кооператива на улице Исакова в Березовском. Подозреваемых — четырех подростков 14–16 лет — задержали по горячим следам. Один из них — ранее судимый.



Обвиняемым грозят сроки лишения свободы до 10 лет, так как преступление относится к категории особо тяжких. Что касается 13-летней девочки, которая находилась в компании подростков во время избиения, ее могут поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, так как она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.