Свердловский облсуд объявил перерыв в деле экс-заместителя главы Арамиля

13:43 | 21.08.2018

Свердловский областной суд сегодня, 21 августа, объявил перерыв до 30-го числа при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор бывшему заместителю главы Арамиля Александру Мельникову. Сегодня адвокаты обвиняемого обозначили свою позицию по делу. Известно, что в ходе следующего заседания будут изучены сведения из уголовного дела в отношении директора компании ООО «Лоджик-девелопмент» Захара Ивачева (запрошены из Главного следственного управления регионального ГУ МВД), который, по версии следствия, передал чиновнику приходный кассовый ордер, подтверждающий оплату квартиры (документ выступал в качестве взятки чиновнику).



Напомним, что Сысертский районный суд 18 июня признал Мельникова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере», назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы. По мнению Александра Мельникова, дело является политическим: он рассматривался как один из кандидатов на пост главы города.



«Разработку» Александра Мельникова вел отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Сысерти. При этом, как стало известно veved.ru, понятыми при обыске в кабинете Мельникова были бывший сотрудник ОЭБиПК Сысерти (ныне пенсионер) Алексей Б. и знакомый начальника ОМВД Сысерти Евгения Узянова Денис Ершов, который сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве в крупном размере.



По версии следствия, Мельников получил взятку в виде имущественных прав на квартиру площадью 52 кв. м в строящемся доме. Ранее он неоднократно высказывал директору компании ООО «Лоджик-девелопмент» Захару Ивачеву (в начале апреля 2018 года ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»), осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома по ул. Текстильщиков, требования о предоставлении имущественных прав в виде передачи документов, подтверждающих оплату квартиры в указанном доме от имени знакомой ему гражданки. То есть Александру Мельникову вменяют получение права на квартиру в еще не построенном доме, при том что право собственности за гражданином закрепляется лишь с момента регистрации в регистрационной палате. Этот момент ни следствие, ни прокуратуру почему-то не смутил.