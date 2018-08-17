Владислав Пинаев заявился на конкурс по выборам мэра Нижнего Тагила

13:27 | 21.08.2018

tagil-tv.ru

Временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев подал документы для участия в конкурсе на пост главы города. Кроме того, в числе кандидатов общественник Илья Коровин, также известный как Илiя Тагильчанинъ, и адвокат Юрий Черных, передает АН «Между строк».



Напомним, что 28 мая Владимир Путин назначил главу Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. Обязанности мэра временно перешли к заместителю Носова Владиславу Пинаеву. А 5 июня Законодательное собрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Нижнего Тагила.