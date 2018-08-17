Активисты приберут обмелевшее дно Городского пруда в Екатеринбурге

12:58 | 21.08.2018

После Дня города Комитет Городского пруда решил организовать в Екатеринбурге субботник. Он пройдет в эту субботу, 25 августа, с 11.00, в акватории пруда, обмелевшего из-за реконструкции Макаровского моста.



«Мы не станем обвинять кого-либо в его появлении или в недостаточных действиях по очистке акватории и вместо этого предлагаем всем неравнодушным горожанам собраться вместе и привести в порядок хотя бы ту часть открытого дна, которая сильнее всего пострадала от летнего веселья», - отметили активисты.



Субботник начнется у администрации губернатора. Организаторы планируют прибрать часть дна пруда до полусферы и далее, вдоль Олимпийской набережной.