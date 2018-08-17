Бывший директор «Уралвагонзавода» награжден за заслуги перед Свердловской областью

12:05 | 21.08.2018

oblgazeta.ru

Председатель консультационно-экспертного совета Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Малых, который с 1997 по 2007 год возглавлял «Уралвагонзавод», награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.



Отмечается, что уральский промышленник получил эту награду за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона.