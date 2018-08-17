Якоб: на реконструкцию набережной Исети уйдет 3–5 лет

11:51 | 21.08.2018

m.ngzt.ru

В Екатеринбурге продолжается реконструкция набережной реки Исеть. Эта работа, по предварительным оценкам, займет 3–5 лет, заявил в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» глава администрации города Александр Якоб.



— Вообще, это объект переходящий. Затем мы уйдем за улицу Куйбышева, до Декабристов и далее до ЦПКиО. То есть это займет 3–5 лет, если работать в хорошем темпе, — сказал Александр Якоб.



Сити-менеджер также отметил, что после ремонта Макаровского моста облагородят северную часть набережной, на участке от Челюскинцев в сторону Крылова.