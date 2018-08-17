В Шарташском лесопарке за 1,9 млн рублей вырубят больные деревья

11:29 | 21.08.2018

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ГКУ СО «Дирекция лесных парков» ищет подрядчика, который вырубит больные деревья в Шарташском лесопарке на площади более 20 га.



Согласно конкурсной документации, в перечень работ входят удаление сухих, поврежденных, больных или искривленных экземпляров подлеска, прореживание загущенных кустов, очистка лесосеки от порубочных остатков и другое.



За данные работы подрядчику заплатят 1,9 млн рублей.