На ВИЗе недалеко от «Екатеринбург. Арены» столкнулись две иномарки

Сегодня вечером, 20 августа, около 19:30 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля-Мельникова столкнулись две иномарки. Как сообщают очевидцы, в ДТП попали «Форд Фокус» и «Дэу Нексия». У обоих автомобилей имеются серьезные механические повреждения. После удара «Форд Фокус» отлетел в дорожный знак. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить инспекторам ГИБДД. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.