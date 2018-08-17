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21:58 | 20.08.2018
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«Пенсионеры» отзывают свои списки с выборов в думу Екатеринбурга
Такое резкое решение связано с постановлением Президиума Центрального Совета партии о снятии полномочий с руководителя свердловского отделения Евгения Зяблицева, который и принял решение выдвинуть своих «коллег-пенсионеров». А сняли его только потому, что поздно опомнились: оказывается за то, чтобы Зяблицев стал главой свердловского отделения партии пенсионеров, проголосовала лишь 1/50 часть от состоящих на учёте членов партии.
«Установлено, что из 860 состоящих на учете членов партии в Свердловской области, в Общем собрании регионального отделения приняло участие только 17 членов партии», – объяснили члены президиума принятое решение.
Результатом стала отмена решения об избрании Зяблицева. Теперь его место должен занять некто другой. Напомним, в последние дни партия находится в центре информационной повестки Среднего Урала. ЛДПР пыталась снять ее с выборов депутатов Екатеринбургской городской думы, но иск либерал-демократов уже дважды был отклонён. Находившийся все последние дни в Екатеринбурге представитель федерального руководства партии Владимир Ворожцов в минувшую пятницу публично заявил, что никаких претензий к Зяблицеву Москва не имеет.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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