В День города в колонии Екатеринбурга для заключённых устроили DJ-сет на открытом воздухе: ВИДЕО

21:27 | 20.08.2018

В прошедшие выходные Екатеринбург отпраздновал свой 295-й день рождения. Праздник устроили не только свободным горожанам, но даже заключённым. В колонии № 10 для них провели open-air-концерт с диджеями.







«Сегодня как-никак День города. Хотя бы так его провести», — говорили арестанты.



Пока одни осужденные колдовали за микшерским пультом, другие под ритмичную музыку провели футбольный и баскетбольный турниры.



Фото и видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области