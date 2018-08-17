Ждём, затаив дыхание: на официальном сайте Екатеринбурга появился раздел с информацией о преступных нападениях на кандидатов в гордуму

Теперь о нападениях на кандидатов в гордуму можно узнать не из вечернего выпуска новостей, а лишь кликнув на раздел «Жителям» на официальном сайте Екатеринбурга. Такое новшество появилось в рамках нового проекта «Карта противоправных действий».На данный момент посетители сайта могут узнать об одиннадцати происшествиях. Каждому кандидату присвоен порядковый номер. Например, неравнодушные горожане уже узнали, что на улице Фурманова злоумышленники облили зелёнкой представителей штаба кандидата в депутаты гордумы Елены Дерягиной. А автомобилю сотрудника штаба Владимира Нагибина прокололи колёса на ЖБИ. Помимо прочего, горожанам предлагается посмотреть фотографии мест, где произошли противоправные действия.Как предполагает агентство Ura.ru, новый раздел может быть частью кампании «Криминал рвётся во власть», куратором которой называют замгубернатора Владимира Тунгусова. Кампания стартовала в начале лета с создания одноименных групп в соцсетях и выпусков видеороликов. В них рассказывалось о политиках, связанных с криминалом, которые, как говорилось в роликах, хотят получить контроль над городом.В качестве одной из ветвей кампании был создан и паблик «Криминальный Екатеринбург», начавший свою работу 10 июля. Постепенно листовки с кричащей и провокационной фразой «Криминал рвётся во власть» начали появляться на рекламных стендах. А следующим этапом стали повязки в виде окровавленных бинтов с лозунгом «Не пустим криминал в думу», которые активные горожане надевали в знак протеста. Лозунг был продублирован также на листовках, которые украсили памятники в центре города. По данным издания, эта акция оказалась частью пиар-кампании, работающей на поддержку действующей мэрии.