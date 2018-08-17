Прощание с Виталием Воловичем состоится в Екатеринбурге 22 августа

19:44 | 20.08.2018

teleprogramma.pro

22 августа, в среду, в Екатеринбурге состоится прощание с народным художником РФ Виталием Воловичем. Напомним, сегодня утром он скончался на 91-м году жизни. Проститься с художником можно будет в Доме прощания «Вознесение» по адресу Серафимы Дерябиной, 41а, с 11:00 до 12:00.



Об этом сообщается на сайте Свердловского регионального отделения Союза художников России.



Председатель организации Сергей Айнутдинов уточняет, что Виталий Волович будет похоронен на Михайловском кладбище — там же, где покоятся участники экспедиции Дятлова.