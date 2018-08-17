В пятницу Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию Юлии Михалковой о снятии ее с выборов

16:58 | 20.08.2018

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В пятницу, 24 августа, Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который ранее отменил ее регистрацию на выборах в гордуму.



Напомним, что иск об отмене регистрации подал соперник Михалковой по Ленинскому одномандатному округу № 9, кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэм Казыханов. Причиной стали погрешности со сбором подписей в поддержку актрисы.