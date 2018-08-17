Суд арестовал Магомеда Бекова, участника инцидента со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»

15:49 | 20.08.2018

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня, 20 августа, по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей уроженцу города Грозный Магомеду Бекову — участнику инцидента, закончившегося стрельбой в ресторане «Grand Урюк». Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Ленинского райсуда, судьей принято решение об аресте Бекова на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».



Напомним, что стрельба в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк» произошла в ночь с 16 на 17 августа. Одним из зачинщиков конфликта являлся Магомед Беков (среди своих более известен как Мага Челюсть), осужденный за покушение на участие в массовых беспорядках в поселке Сагра и имеющий влиятельные родственные связи в Республике Ингушетия. Всего в конфликте участвовало 15–20 человек, преимущественно выходцев с Северного Кавказа.



По данным издания, поздним вечером в ресторан на второй этаж поднялись Магомед Беков с несколькими товарищами (среди них некто Султыгов), но охранник отказал в посещении в связи с тем, что его нахождение нежелательно, так как ранее с участием гостя происходили конфликты. Завязалась драка. Помощь сотруднику ЧОП оказал его знакомый, стоявший рядом, который смог оказать внушительное сопротивление настырным гостям.



Последние, осознав, что не «вывозят» ситуацию, решили удалиться, но спустя какое-то время вернулись вновь на нескольких машинах уже с группой поддержки. Всего, по словам очевидцев, они насчитали 15–20 человек. Несмотря на численное превосходство, подмога также оказалась не в силах противостоять охране, после чего раздались выстрелы. Известно, что одна пуля попала в знакомого охранника. Характер травм самого охранника неизвестен.



Известно, что Магомед Беков является бывшим курсантом института МВД, он был одним из активных участников бойни в поселке Сагра в 2011 году. Сразу после перестрелки он оказался в больнице, а затем, не долечившись, уехал к родителям в Ингушетию, где, судя по профилю в «Инстаграме», бывает нередко и сейчас. Его объявили в федеральный розыск и только в июле 2012 года этапировали в Екатеринбург.



По приговору Свердловского областного суда Беков в июле 2013 года был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ («Покушение на участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием»). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Адвокатом Бекова по сагринскому делу выступал Алексей Кощеев, который был убит 25 мая 2017 года, его убийц уже нашли.