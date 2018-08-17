КПРФ подала заявку на проведение «Позорного полка» в Екатеринбурге

15:37 | 20.08.2018

Александр Ивачев/ВКонтакте

В Екатеринбурге КПРФ подала заявку на проведение митинга и шествия против повышения пенсионного возраста. Предполагается, что 2 сентября с 11:30 до 12:30 пройдет шествие от сквера Попова до площади 1905 года, затем у памятника Ленину состоится митинг.



Напомним, что шествие получило название «Позорный полк». В ходе него жители пройдут по городу с табличками депутатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста.



«Еще раз напоминаю, что мы приглашаем всех с плакатами и табличками, на которых вы можете выразить свое отношение к депутатам, принявшим этот людоедский закон», - написал в соцсетях первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.



Напомним, что 19 июля Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. За принятие законопроекта проголосовали члены фракции «Единая Россия», кроме Натальи Поклонской. Против выступили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».



Документ предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году.