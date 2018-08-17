В Свердловской области формируется календарь событий на 2019 год. Принимаются заявки

15:17 | 20.08.2018

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Центр развития туризма Свердловской области формирует список мероприятий для включения в календарь-справочник «События Свердловской области на 2019 год». Заявки от организаторов принимаются до 2 ноября.



В календарь включают зарекомендовавшие себя мероприятия, а также оригинальные проекты. Справочники размещаются на информационных стойках в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале, в гостиницах региона, туристско-информационных центрах и на конгрессно-выставочных мероприятиях.