Один из подростков, подозреваемых в убийстве человека в Березовском, взят под стражу

14:29 | 20.08.2018

kazanreporter.ru

В Березовском продолжается расследование уголовного дела в отношении четырех подростков 14–16 лет, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.



Напомним, что тело 20-летнего местного жителя было найдено 10 августа в районе гаражно-строительного кооператива на улице Исакова в Березовском.



Подозреваемых задержали по горячим следам. Один из подростков — ранее судимый. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Принимая во внимание характер и дерзость группового избиения, следствие обратится в суд о заключении под стражу остальных фигурантов.



«При наличии соответствующих оснований будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления (в частности, о переквалификации на ст. 105 УК РФ «Убийство»)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.



Что касается 13-летней девочки, которая находилась в компании подростков во время избиения, ее могут поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, так как она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.



Отметим, что по поручению руководства следственного управления регионального СКР к расследованию подключилась усиленная областная следственно-оперативная группа.