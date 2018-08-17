У екатеринбургской водонапорной башни заменят лестницу

13:44 | 20.08.2018

У екатеринбургской водонапорной башни на Плотинке заменят лестницу, так как нынешнее сооружение старое и представляет опасность для жителей.



Как сообщил директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменских, новая лестница появится в течение 10 дней. Она будет более удобной.



Отметим, что лестница не является исторической. Ее построили в 1945 году. После замены старая лестница пополнит экспозицию музея.