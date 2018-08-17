В Екатеринбурге пройдет ретроспективная выставка работ Воловича

13:13 | 20.08.2018

rg.ru

В ноябре в Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдет ретроспективная выставка работ Виталия Воловича, скончавшегося сегодня на 91-м году жизни, сообщает ТАСС.



По словам директора музея Никиты Корытина, выставка была запланирована раньше, до того, как стало известно о смерти художника, но в связи с его кончиной состав выставки немного изменят.



Напомним, что народный художник России, почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга Виталий Волович ушел из жизни сегодня утром.