Экология во главе угла: Среднеуральский медеплавильный завод вложит в модернизацию газоочистного оборудования 183 миллиона рублей

13:04 | 20.08.2018

Отделение тонкой очистки конвертерных газов. Фото: Пресс-служба УГМК

Продолжается техническое переоснащение основных и вспомогательных производств на предприятиях Уральской горно-металлургической компании (УГМК).



Так, в отделении тонкой очистки конвертерных газов (ТОКГ) медеплавильного цеха ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», входящего в состав металлургического комплекса УГМК, к 2020 году планируется произвести замену десяти электрофильтров, работающих с 70-х годов прошлого века. Стоит отметить, что десяток устаревших фильтров, с трудом справляющихся со своей задачей по очистке конвертерных газов, заменят всего пять современных фильтров отечественного производства. Производитель, АО «Кондор-Эко», расположенное в Ярославской области, осуществит поставку первых трех уже в декабре текущего года, ещё два фильтра поступят на уральское предприятие в начале 2019 года.



Внедрение нового, современного оборудования позволит в 10 раз снизить запыленность конвертерных газов, очистка которых проводится в сернокислотном цехе предприятия, и на треть снизить потребление воды, которой газы промываются от взвешенных частиц.



Как говорит замначальника медеплавильного цеха по реконструкции Михаил Половинкин, сейчас на выходе из электрофильтров тонкой очистки запыленность конвертерных газов превышает 1 грамм на кубический метр, а после замены этот показатель будет составлять 0,1 грамма. Новые фильтры герметичны и исключают попадание пыли как в воздух рабочей зоны, так и воздух вокруг предприятия.



Кроме того, уменьшение в два раза количества оборудования в технологической цепочке позволит существенно снизить расходы и на электроэнергию, и на его обслуживание.



В целом на техническое перевооружение отделения ТОКГ медеплавильного цеха за два года завод планирует направить порядка 183 миллионов рублей, из них 25,5 миллионов рублей предприятие освоит уже в этом году.



Персонал отделения тонкой очистки конвертерных газов, состоящий из 45 человек, пройдет обучение работе на новом оборудовании, организованное специалистами компании «Кондор-Эко».