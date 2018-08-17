Екатеринбургский экс-полицейский, попавшийся на взятке от «Таганского ряда», пытается скостить себе срок

01:43 | 20.08.2018

Фото: Вести Урал

Экс-начальник отделения по разработке организованных преступных групп и этнических группировок отдела уголовного розыска УМВД Екатеринбурга Сергей Рахманов, осужденный в 2014 году на девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за вымогательство взятки в крупном размере, попытается выйти на свободу раньше срока. Двадцатого августа, судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Евгений Зырянов рассмотрит ходатайство адвоката бывшего полицейского о снижении наказания в связи с применением нового закона (ст. 397 п.13 УПК РФ).



Напомним, что Сергей Рахманов был задержан оперативниками свердловского УФСБ при содействии спецназа 2 апреля 2012 года на автопарковке у рыночного комплекса «Таганский ряд». На заднем сидении его внедорожника Toyota Land Cruiser нашли пакет с 7 млн рублей. По версии следствия, эти деньги - часть взятки, переданной китайским бизнесменом, работавшему на «Таганском ряду» полицейскому за помощь в возвращении 46 миллионов рублей и 56,7 тысяч долларов, арестованных при проведении спецоперации силовиков. Следом стало известно, что в деле есть еще один эпизод – о крышевании Рахмановым и начальником отделения по борьбе против нарушений в сфере нравственности ОУР УМВД РФ Екатеринбурга Владимиром Плаксиным массажных салонов, где оказывались секс-услуги.



По мнению самого Рахманова, он стал «жертвой» провокации сотрудников регионального УФСБ.