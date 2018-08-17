Основинский парк Екатеринбурга превратили в свалку

Основинский парк, один из старейших зелёных уголков уральской столицы, основанный в 1920 году, судя по всему, превращается в мусорную свалку.«Основинский парк превратили в свалку. Недалеко от мусорки «Парк Хауса». Интересно, что за свиньи это сделали и кто это теперь будет убирать?» — написал сегодня в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» подписчик Артём Алексеев (Artyom Alexeev).Кстати, свое название парк получил по имени реки Основинки — притока Мельковки, впадающей затем в Исеть в северо-восточной части городского пруда, а значит, дождевая вода, стекающая в речку через вот такие кучи мусора, загрязняет не только парк, но и речку с городским прудом.Ответить на вопрос Артёма о том, кто это сделал, очень просто, нужно просто внимательнее присмотреться к валяющемуся мусору, на котором стоит «автограф автора» — PIZZA MIA. Ну а вынес этот мусор в парк кто-то из персонала точки общественного питания.Не помешало бы вмешаться в ситуацию природоохранной прокуратуре города, дабы объяснить руководству PIZZA MIA, куда нужно выкидывать мусор.