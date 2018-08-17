На ЕКАД из-за ДТП образовалась большая пробка

Из-за столкновения фуры и легкового автомобиля на ЕКАД образовалась большая пробка. Как сообщают водители, объехать автомобили можно только по обочине, а в пробке приходится стоять около 40 минут.По информации очевидцев, автомобили столкнулись в районе пересечения с Березовским трактом. При этом известно, что данное ДТП не очень серьезное – пострадавших нет, но проблем – предостаточно.