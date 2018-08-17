В Екатеринбурге в посёлке Медный-2 сгорели жилой дом и частная котельная

13:19 | 19.08.2018

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью, в 02:45, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома и частной котельной на Зелёном бульваре в посёлке Медный-2 города Екатеринбурга.



К месту пожара выехали 4 единицы техники и 21 человек личного состава подразделений МЧС.



Только спустя почти два часа пожарным удалось локализовать огонь, в 04:40 открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 07:45.



В результате пожара на площади 195 кв. м сгорела кровля, повреждено перекрытие и внутренняя отделка стен здания частной котельной, также повреждены кровля и потолочное перекрытие частного 2-этажного жилого дома.



О пострадавших при пожаре не сообщается.



Информация ГУ МЧС по Свердловской области.