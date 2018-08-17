В Екатеринбурге снова закрывают улицу Мамина-Сибиряка, почти на два месяца

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Многострадальную улицу Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге снова перекрывают. ПАО «Т Плюс» будет проводить очередной ремонт теплосетей.Как сообщает пресс-служба мэрии, улица будет перекрыта с 20 августа по 15 октября от перекрёстка с улицей Азина до Мамина-Сибиряка, 10.Стоит отметить, что ПАО «Т Плюс» сделало ремонты теплосетей на этой улице «традиционно ежегодными», с перекрытием движения транспорта на пару-тройку месяцев.Объезжать перекрытый участок предлагается по улицам Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко.