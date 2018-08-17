В Екатеринбурге закрыто движение по Макаровскому мосту

10:57 | 19.08.2018

Фото: E1.ru

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня и до 30 августа 2018 года закрыто движение транспорта по Макаровскому мосту.



Как ранее сообщали в мэрии города, с 19 по 30 августа в связи с проведением ремонтных работ будет закрыт проезд через перекрёсток Челюскинцев — Бориса Ельцина. Скорее всего, перекрытие движения по Макаровскому мосту связано именно с этим.



Отметим, что движение по мосту закрыто полностью, в том числе и для трамваев, что необходимо учитывать пассажирам общественного транспорта.



Также до 30 августа будет закрыто движение у моста по улице Гражданской.