В ДТП на Пермском тракте столкнулись три легковушки и грузовик

10:56 | 19.08.2018

Вчера, 18 августа, вечером на 303-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате чего один из авто загорелся, есть пострадавшие.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарным удалось быстро справиться с огнем, охватившим грузовой автомобиль, после чего была проведена буксировка транспорта на обочину. С помощью спецоборудования спасателям удалось деблокировать пострадавших из поврежденных автомобилей.



В настоящее время точная причина ДТП устанавливается. Тем временем, судя по информации очевидцев в социальных сетях, в результате ДТП пострадали около пяти человек, возможно, есть погибшие.