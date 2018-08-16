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19:11 | 18.08.2018

oblgazeta.ru

В День города в Екатеринбурге завершается кукольный карнавал: 150 артистов в красочных костюмах прошлись по центру города

В рамках фестиваля World Puppet Carnival, который сегодня завершается в столице Урала, участники из 29 стран устроили карнавал на проспекте Ленина. 150 артистов из разных стран мира облачились в красочные костюмы и совершили шествие от площади 1905 года до Исторического сквера на Плотинке.

Там артисты сразу на четырёх сценах устроили представления. В то же время на берегу Исети состоялась мировая премьера кукольного фильма про Григория Распутина. Автор — канадский режиссёр Джейми Шеннон.

За время пребывания в уральской столице кукольники показали такие парадоксальные номера, как спектакль «Три рок-н-ролльных поросёнка» в эстонской интерпретации и перуанская сказка с куклами, размер которых не превышает всего четыре кубических сантиметра.

Карнавал кукол World Puppet Carnival проходит каждый год в новой точке мира. Екатеринбург принял его впервые.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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